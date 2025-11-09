 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

13-Novembre: une "course pour la liberté" sillonne les lieux des attentats

information fournie par AFP Video 09/11/2025 à 18:09

Au pied du Stade de France embrumé, plus de 1.500 personnes se sont élancées dimanche matin dans une "course pour la liberté" sillonnant ensuite l'est parisien, reliant les lieux où, le 13 novembre 2015, des commandos du groupe État islamique tuaient 130 personnes et blessaient des centaines d'autres.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Une tornade fait six morts et plus de 430 blessés dans le Sud du Brésil

information fournie par AFP Video 08 nov.
2

Une tornade fait six morts et 750 blessés dans le sud du Brésil

information fournie par AFP 03:51
3

Le XV de France s'incline une nouvelle fois contre l'Afrique du Sud

information fournie par France 24 11:19
4

La "super-typhon" Fung-wong touche terre aux Philippines, au moins deux morts

information fournie par AFP 15:34
5

13-Novembre: départ de la "marche de l'égalité" à Paris

information fournie par AFP Video 17:40
6

Le "super-typhon" Fung-wong fond sur les Philippines, près d'un million d'évacués

information fournie par AFP Video 17:40
7

Vingt-neuf minutes sous l'eau, l'exploit à couper le souffle d'un apnéiste croate

information fournie par AFP Video 17:56
8

Des prisonniers palestiniens libérés arrivent à Khan Younès, dans le sud de Gaza

information fournie par AFP Video 13 oct.
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
4

Comment racheter ses trimestres de retraite ?

information fournie par Tout sur mes finances  04 nov.
2
5

Le Nigeria répond à Trump qu'il ne tolère aucune persécution religieuse

information fournie par AFP 04 nov.
3
6

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
7

Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 04 nov.
3
8

Impôt sur la fortune improductive : serez-vous concerné par ce nouvel ISF ?

information fournie par Ecorama 03 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank