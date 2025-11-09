Au pied du Stade de France embrumé, plus de 1.500 personnes se sont élancées dimanche matin dans une "course pour la liberté" sillonnant ensuite l'est parisien, reliant les lieux où, le 13 novembre 2015, des commandos du groupe État islamique tuaient 130 personnes et blessaient des centaines d'autres.
13-Novembre: une "course pour la liberté" sillonne les lieux des attentats
