Alors que les Etats-Unis commémorent les 25 ans des attentats du 11 Septembre, Donald Trump affirme avoir été ce jour-là secouru par des pompiers près du World Trade Center. Quitte à contredire ses précédentes déclarations. Au fil des années, le président américain n'a cessé de faire évoluer le récit de ce qu'il avait vécu ce jour-là.
11-Septembre : les 1001 versions de Donald Trump
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