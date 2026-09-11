Il y a vingt-cinq ans, dix-neuf terroristes détournaient quatre avions avec pour objectif de les écraser sur des bâtiments symboliques. Si Oussama ben Laden a été le commanditaire de ces attaques, toute les opérations ont été montées par un seul homme, Khalid Sheikh Mohammed. Son procès devrait normalement se tenir vingt-sept ans après le 11-Septembre.
11-Septembre : Guantánamo et le procès fantôme du cerveau des attentats
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