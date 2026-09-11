 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

11-Septembre : Guantánamo et le procès fantôme du cerveau des attentats

information fournie par France 24 11/09/2026 à 00:27

Il y a vingt-cinq ans, dix-neuf terroristes détournaient quatre avions avec pour objectif de les écraser sur des bâtiments symboliques. Si Oussama ben Laden a été le commanditaire de ces attaques, toute les opérations ont été montées par un seul homme, Khalid Sheikh Mohammed. Son procès devrait normalement se tenir vingt-sept ans après le 11-Septembre.

Vidéos les + vues

1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par une plainte de familles

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

Allemagne : face à l'AfD, l'État impuissant ?

information fournie par France 24 10 sept.
4

"On chante faux et on assume!": les karaokés spécial Céline Dion en ébullition

information fournie par AFP 10 sept.
5

"Celui qui a le plus apporté à l'Afrique, c'est le président Gianni Infantino", déclare Samuel Eto'o

information fournie par France 24 10 sept.
6

Pétrole à 100 $ : la goutte de trop pour les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama 10 sept.
7

Cash & Curious : est-il temps de revenir sur les marchés émergents ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
8

Le PSG lance parfaitement sa campagne de Ligue des champions contre le Slovan Bratislava

information fournie par France 24 10 sept.
1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Malouines: Milei durcit le ton, Londres réaffirme sa souveraineté

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

Londres réaffirme que les Malouines sont britanniques après la nouvelle offensive de Milei

information fournie par AFP 04 sept.
26
4

Tony Gatlif, le chantre de la culture tzigane, s'est éteint

information fournie par AFP 04 sept.
5

Le parti Reform UK secoué par une nouvelle affaire de dons, Bardella apporte son soutien

information fournie par AFP 04 sept.
9
6

Top 5 IA du 04/09/2026

information fournie par Libertify 05 sept.
7

Mostra de Venise : Marion Cotillard et Georgina Rodriguez, stars du tapis rouge

information fournie par AFP Video 05 sept.
8

Mercato : pourquoi les joueurs africains valent-ils désormais plus de 100 millions d’euros ?

information fournie par France 24 05 sept.
1

Au Porge, la quête d'un "juste dédommagement" pour les sinistrés du mégafeu

information fournie par AFP Video 14 août
2

Dernier coup de chaud avant le répit attendu ce week-end, feu d'ampleur dans les Landes

information fournie par AFP 14 août
4
3

Assemblées générales 2026 : Sycomore AM au cœur du dialogue actionnarial

information fournie par Sycomore AM 14 août
4

Crypto : détention directe ou ETN ?

information fournie par Boursorama 17 août
5

Incendies: permis en 1 mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons détruites (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 août
3
6

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
7

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
29
8

L'Iran met en garde les pays du Golfe contre toute aide aux Etats-Unis

information fournie par AFP 19 août
8

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank