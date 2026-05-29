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100% ETF : comment s'exposer simplement aux marchés émergents

information fournie par Boursorama 29/05/2026 à 16:20

Moins présents dans les grands indices mondiaux, mais en regain d'intérêt après une année 2025 solide, les marchés émergents reviennent dans le radar des investisseurs en 2026.

Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, Clément Roux, responsable ventes iShares France chez BlackRock, décrypte les performances récentes, les flux d'investissement et les différentes façons de s'y exposer simplement via les ETF.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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