100% ETF : comment s'exposer simplement aux marchés émergents

information fournie par Boursorama • 29/05/2026 à 16:20

Moins présents dans les grands indices mondiaux, mais en regain d'intérêt après une année 2025 solide, les marchés émergents reviennent dans le radar des investisseurs en 2026.

Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, Clément Roux, responsable ventes iShares France chez BlackRock, décrypte les performances récentes, les flux d'investissement et les différentes façons de s'y exposer simplement via les ETF.

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