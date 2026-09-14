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The big Long de Jokariz : regardez le 6e épisode en direct
information fournie par Boursorama 14/09/2026 à 19:00
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Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

À lire aussi | The Big Long : regardez le 5e épisode en replay

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte.Suivez en direct le 6e épisode diffusé en direct à 19h sur Twitch et sur Boursorama.

À lire aussi | The Big Long : regardez le 4e épisode en replay

Ce soir, Jokariz fait un point spécial sur l'immobilier et les SCPI avec son invité, Nicolas Vandenhende, directeur de la distribution France chez Tikehau Capital.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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