The big Long de Jokariz : regardez le 6e épisode en direct

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

À lire aussi | The Big Long : regardez le 5e épisode en replay

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte.Suivez en direct le 6e épisode diffusé en direct à 19h sur Twitch et sur Boursorama.

À lire aussi | The Big Long : regardez le 4e épisode en replay

Ce soir, Jokariz fait un point spécial sur l'immobilier et les SCPI avec son invité, Nicolas Vandenhende, directeur de la distribution France chez Tikehau Capital.