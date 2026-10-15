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Zelensky rencontre le roi des Belges à Bruxelles

information fournie par AFP Video 15/10/2026 à 19:22

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre Philippe, roi des Belges, en marge du sommet de l’UE à Bruxelles, la capitale belge.

Guerre en Ukraine
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