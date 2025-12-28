Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a consulté ses alliés à Halifax au Canada, avant sa rencontre en Floride avec le président américain Donald Trump, quelques heures après des bombardements russes sur Kiev.
Zelensky en route pour sa rencontre avec Trump après des consultations avec ses alliés
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro