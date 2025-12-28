Élections contestées, transitions militaires pérennisées, retrait de la CEDEAO : 2025 aura été une année politique particulièrement mouvementée en Afrique. Pour ce dernier Focus de l’année, Fatimata Wane reçoit l’analyste politique Gilles Yabi, fondateur du think tank WATHI, pour décrypter les grands tournants qui ont marqué le continent. Entre urnes et uniformes, que retenir de cette année qui redéfinit les équilibres de l’Afrique ? Un entretien essentiel à (re)voir dans le Journal de l’Afrique.
2025 en Afrique : coups d’État, élections verrouillées...Focus avec Gilles Yabi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro