Des opération de vote commencent en Birmanie pour des élections législatives, marquant le début d'un scrutin d'un mois organisé par la junte et critiqué à l'international. IMAGES
Birmanie: ouverture du vote pour les législatives organisées par la junte
