 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Birmans ont voté pour des élections contestées
information fournie par AFP 28/12/2025 à 11:38

Un membre de la commission électorale birmane (UEC) trie des bulletins dans un bureau de vote de Rangoon, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Un membre de la commission électorale birmane (UEC) trie des bulletins dans un bureau de vote de Rangoon, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

La première phase des élections législatives organisées par la junte birmane, largement restreintes et critiquées à l'international, s'est achevée dimanche, près de cinq ans après un coup d’État militaire qui a plongé le pays dans une guerre civile.

L'élection est "libre et équitable", a assuré le chef de la junte, Min Aung Hlaing, après avoir voté de bonne heure dans la capitale administrative, Naypyidaw. "Elle est organisée par l'armée, nous ne pouvons pas laisser ternir notre nom."

L'ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi est pourtant toujours emprisonnée et son parti a été dissous après le coup d’État de février 2021, qui a refermé la parenthèse démocratique dans le pays.

De nombreux pays occidentaux et défenseurs des droits humains ont condamné ce scrutin, échelonné sur un mois, dénonçant notamment la répression de tout semblant d'opposition.

"Il est essentiel que l'avenir de la Birmanie soit déterminé par un processus libre, équitable, inclusif et crédible, qui reflète la volonté de son peuple", a commenté dans un communiqué le bureau birman de l'ONU.

Le Parti de l'union, de la solidarité et du développement (USDP), favorable aux militaires, devrait arriver largement en tête, ce que les critiques considèrent comme un moyen détourné de pérenniser le régime militaire.

- "De mon plein gré" -

Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à Rangoun, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à Rangoun, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Peuplée d'environ 50 millions d'habitants, la Birmanie est déchirée par une guerre civile et les élections ne se tiennent pas dans les larges zones tenues par les rebelles.

"Cette élection ne changera pas la situation politique du pays", a estimé Hman Thit, 23 ans, depuis l'une de ces zones, dans l'État Shan. "Les frappes aériennes et les atrocités continueront".

La première des trois phases du scrutin a tout de même débuté dimanche à 06H00 (23H30 GMT samedi), notamment à Rangoun, Mandalay et Naypyidaw, des villes aux mains du pouvoir.

Elle s'est refermée dix heures plus tard et le décompte des votes a immédiatement démarré.

Des véhicules de police patrouillent près d'un bureau de vote à Rangoun, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Des véhicules de police patrouillent près d'un bureau de vote à Rangoun, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

"L'élection est très importante et apportera le meilleur au pays", a dit à l'AFP Bo Saw, le premier électeur à se présenter à l'aube dans un bureau du quartier de Kamayut à Rangoun, près de la maison d'Aung San Suu Kyi.

Dans le canton de Zabuthiri, près de la capitale, Thida Hlaing, une femme au foyer de 56 ans, a fait la queue en matinée avec trois membres de sa famille pour "accomplir (son) devoir" de citoyenne.

"Je suis venue de mon plein gré", a-t-elle racontée, fière de montrer son auriculaire taché d'encre, avec lequel elle a apposé son empreinte au moment de voter. "Ce que je veux, c'est un pays pacifique et stable".

- Prison -

L'armée dirige la Birmanie depuis son indépendance en 1948, en dehors d'un interlude démocratique entre 2011 et 2021, qui avait suscité une vague de réformes et d'optimisme pour l'avenir du pays d'Asie du Sud-Est.

Une femme montre son doigt encré après avoir voté à Rangoun, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Une femme montre son doigt encré après avoir voté à Rangoun, le 28 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Mais quand la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d'Aung San Suu Kyi a largement devancé les candidats proches des militaires aux élections de 2020, le général Min Aung Hlaing s'est emparé du pouvoir, invoquant une fraude électorale généralisée.

Âgée de 80 ans, Aung San Suu Kyi purge une peine de 27 ans de prison pour plusieurs condamnations allant de la corruption à la violation de règles anti-Covid.

"Je ne pense pas qu'elle considérerait ces élections comme significatives, pas du tout", a déclaré son fils, Kim Aris, depuis la Grande-Bretagne.

Selon le Réseau asiatique pour des élections libres, 90% des sièges avaient été remportés en 2020 par des partis qui ne figurent pas cette fois sur les bulletins après avoir été dissous par l'armée.

La deuxième phase du scrutin doit avoir lieu dans deux semaines, avant une troisième et dernière le 25 janvier.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président et candidat Faustin-Archange Touadéra danse lors de son dernier meeting à Bangui, Centrafrique, le 28 décembre 2025 ( AFP / Annela NIAMOLO )
    La Centrafrique aux urnes, Touadéra sur la voie d'un troisième mandat
    information fournie par AFP 28.12.2025 12:21 

    Les électeurs centrafricains ont commencé à voter pour l'élection présidentielle où le sortant Faustin-Archange Touadéra part favori pour un troisième mandat consécutif en se targuant d'avoir stabilisé ce pays abonné aux conflits. Quelque 2,3 millions d'électeurs ... Lire la suite

  • Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky doivent se rencontrer le 28 décembre 2025 en Floride ( AFP / Jim WATSON )
    Zelensky en Floride pour plaider la cause de l'Ukraine auprès de Trump
    information fournie par AFP 28.12.2025 12:10 

    Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump dimanche en Floride pour plaider la cause de l'Ukraine et tenter de décrocher l'accord du président américain sur la dernière version du plan de paix visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie. Le ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot vote pour le second tour de la présidentielle, le 10 mai 1981 à Saint-Tropez ( AFP / Raph GATTI )
    Brigitte Bardot, une longue proximité avec l'extrême droite
    information fournie par AFP 28.12.2025 12:03 

    Brigitte Bardot, décédée dimanche à 91 ans, a longtemps flirté avec l'extrême droite et voyait en Marine Le Pen, patronne du Front national (devenu RN) "la Jeanne d'Arc du XXIe siècle", tout en assurant que ses choix politiques étaient avant tout dictés par la ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot lors d'une manifestation contre la chasse aux phoques, le 8 avril 1976 à Fécamp ( AFP / Jean-Pierre PREVEL )
    Brigitte Bardot, la passionaria des animaux
    information fournie par AFP 28.12.2025 11:51 

    En 1973, Brigitte Bardot, décédée dimanche, faisait une croix sur le cinéma et son statut d'icône mondiale pour se consacrer entièrement au combat de sa vie, la cause animale. "Ma première partie de vie fut comme le brouillon de mon existence", la deuxième a apporté ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank