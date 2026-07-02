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Harry Roselmack : "L'amour est un acte de résistance"

information fournie par France 24 02/07/2026 à 16:19

Journaliste emblématique de "Sept à Huit", Harry Roselmack dévoile une autre facette de lui-même. Dans son nouvel essai, "L'amour malgré la peur", il explore ce qui nous empêche d'aimer, interroge nos peurs et défend une philosophie accessible à tous, loin des salles de cours.

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