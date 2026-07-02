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Ebola : dans l'est de la RD Congo, les autorités tentent de contenir l'épidémie

information fournie par France 24 02/07/2026 à 14:01

La RD Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola, la 17ème depuis la découverte du virus en 1976. Un mois après la déclaration officielle de l'épidémie par les autorités congolaises, le virus continue de se propager dans l'est du pays et le nombre de victimes ne fait qu'augmenter. On recense désormais plus de 1 000 cas et plus de 250 décès confirmés. Reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangula.

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