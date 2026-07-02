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Présidentielle 2027 - épisode 1 : la France à l'heure du doute

information fournie par France 24 02/07/2026 à 14:36

À moins d'un an de l'élection présidentielle, France 24 vous emmène à la rencontre des électeurs français. Quelles sont leurs préoccupations ? Comment leurs opinions vont-elles évoluer à mesure que la course à l'Élysée va s'accélérer ?

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