Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine signent une série d’accords dans les domaines du commerce, des médias et de l’énergie après s’être entretenus à Pékin. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour réaffirmer leur alliance quelques jours après la visite de Donald Trump en Chine. IMAGES
Xi et Poutine signent des accords commerciaux, les médias et l’énergie
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