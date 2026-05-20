 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xi et Poutine signent des accords commerciaux, les médias et l’énergie

information fournie par AFP Video 20/05/2026 à 10:04

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine signent une série d’accords dans les domaines du commerce, des médias et de l’énergie après s’être entretenus à Pékin. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour réaffirmer leur alliance quelques jours après la visite de Donald Trump en Chine. IMAGES

Vladimir Poutine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

G7 Finances à Paris : tour de table et photo de famille

information fournie par AFP Video 19 mai
2

Festival de Cannes : la polémique Canal+ s'invite sur la Croisette

information fournie par France 24 19 mai
3

L’avenir de la démocratie se joue-t-il le 3 novembre prochain ?

information fournie par Ecorama 19 mai
4

Eric Lombard : "Je ne crois pas à une nouvelle crise financière"

information fournie par Ecorama 19 mai
1
5

Tribune anti-Bolloré: "quand quelque chose n'est pas dit, elle pourrit" (Harari)

information fournie par AFP Video 19 mai
2
6

Espagne : Jonathan Andic arrive au tribunal pour l'enquête sur la mort de son père

information fournie par AFP Video 19 mai
7

Espagne: le fils du fondateur de Mango sort du tribunal dans l'enquête sur la mort de son père

information fournie par AFP Video 19 mai
8

Cannes: L'interprète de Trump dans "The Apprentice" estime que "tout était écrit d'avance"

information fournie par AFP Video 19 mai
1
1

Cinéma: Cannes déroule son tapis rouge

information fournie par AFP Video 12 mai
2

Trump veut presser Xi "d'ouvrir" la Chine au business américain

information fournie par AFP 13 mai
9
3

Pékin "se réjouit" de la visite imminente de Donald Trump

information fournie par AFP Video 13 mai
4

Une frappe israélienne touche un village dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 13 mai
5

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
6

ID Logistics : le champion discret qui gère les entrepôts d'Amazon et de Carrefour dans 19 pays

information fournie par Ecorama 14 mai
7

Bordeaux: plus de 1.700 personnes confinées dans un paquebot après le décès d'un passager

information fournie par AFP Video 13 mai
8

France : au procès sur le financement libyen, sept ans de prison requis contre de Sarkozy

information fournie par AFP 13 mai
3
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

L'Iran met en doute le "sérieux" des Etats-Unis dans le processus diplomatique

information fournie par AFP Video 20 avr.
5

Cash Confidences : faut-il faire confiance à son banquier ?

information fournie par Boursorama 22 avr.
1
6

Des marchés de nouveau sous haute tension avant l’expiration du cessez-le-feu ?

information fournie par Ecorama 21 avr.
7

Alain Minc : "Sur l'Iran, Trump finira par prétendre qu'il a gagné, mais il reculera"

information fournie par Ecorama 21 avr.
8
8

Le gouvernement prévoit que "6 milliards d'euros de dépenses pourraient être stoppées" (Amiel)

information fournie par AFP Video 21 avr.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank