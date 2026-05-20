Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affirmé mercredi la force des relations entre les deux puissances malgré les turbulences internationales, et moins d'une semaine après l'entreprise de détente menée à Pékin par Donald Trump. ++A COMPLETER VIDIB3EJ49E_FR++
Xi et Poutine affirment le caractère "inébranlable" des relations malgré les crises
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