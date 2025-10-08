 Aller au contenu principal
Windows 11, une aberration écologique ?

information fournie par France 24 08/10/2025 à 10:13

Microsoft abandonne le support logiciel de son système d'exploitation Windows 10, obligeant des millions d'utilisateurs à migrer vers Windows 11. Face aux critiques, la firme américaine propose un sursis d'un an, mais sous conditions. À terme, de nombreux utilisateurs risquent de devoir jeter leur ordinateur, pas assez puissant, à la poubelle.

Environnement

Fermer

