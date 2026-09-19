Des centaines de personnes se rassemblent devant le Kennedy Center à Washington pour défendre l'institution culturelle, dont l'avenir est incertain face aux projets de Donald Trump. Baptisée "Hands Around the Kennedy Center", la manifestation intervient alors que le président américain menace de démolir le bâtiment si la justice continue de l'empêcher d'y apposer son nom.
Washington: manifestation de soutien au Kennedy Center face aux projets de Trump
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