"C'est un vote sans suspens: François Bayrou tombera ce soir", déclare Cyrielle Chatelain présidente du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale à quelques heures d'un vote de confiance au Parlement et de la chute annoncée du gouvernement du Premier ministre. "Quand son principal partenaire s'en va, il ne restera plus qu'une solution à Emmanuel Macron, c'est enfin de nommer la gauche", ajoute-t-elle. SONORE
Vote de confiance: "plus qu'une solution, nommer la gauche" (écologistes)
