La Suisse est aux premières loges du réchauffement climatique. Villages menacés par la fonte des glaces, infrastructures énergétiques en péril, tourisme en déclin... Dans les Alpes, une centaine de glaciers sont sous surveillance accrue. Reportage de Jade Lévin.
En Suisse, la fonte des glaciers menace villages et habitants
