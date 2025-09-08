Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé lundi la "rhétorique génocidaire" de dirigeants israéliens sur Gaza, appelant la communauté internationale à prévenir un génocide dans ce territoire palestinien.
Gaza: l'ONU dénonce la "rhétorique génocidaire" de leaders israéliens
