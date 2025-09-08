La "Lune de sang" se lève au-dessus de la ville de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, dans la nuit du 7 au 8 septembre, lors d'une éclipse lunaire totale visible à travers l'Asie et une grande partie de l'Europe et de l'Afrique. IMAGES
Une "Lune de sang" se lève au-dessus du nord-est de la Syrie pendant une éclipse lunaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro