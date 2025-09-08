Au moins 16 personnes ont été tuées et une centaine blessées lundi dans la capitale népalaise Katmandou, lorsque la police a dispersé une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption du gouvernement.
Blocage des réseaux sociaux au Népal: au moins 16 morts lors d'une manifestation
