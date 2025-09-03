Le Président Emmanuel Macron a appelé mercredi le gouvernement réuni en Conseil des ministres à "la mobilisation" autour du Premier ministre François Bayrou rapporte la porte-parole du gouvernement Sophie Primas devant la presse.
Vote de confiance: Macron appelle à "la mobilisation" autour de Bayrou
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro