information fournie par Ecorama • 06/06/2022 à 14:05

L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sort son rapport d'activité pour l'année 2021. Résultat des courses : l'Agrasc a saisi deux fois plus de biens que l'année dernière. Les explications de notre chroniqueuse Laurie Evzline. Ecorama du 6 juin 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com