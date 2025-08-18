Le centre hospitalier de Dumbéa suscite la colère en Nouvelle-Calédonie. Aux urgences, les patients attendent souvent plusieurs heures avant d’être pris en charge. Les services se dégradent et les soignants sont à bout dans cet établissement où l'offre de soin ne cesse de se dégrader depuis les émeutes de l'an dernier.
En Nouvelle-Calédonie, le centre hospitalier de Dumbéa est au bord de la crise de nerfs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro