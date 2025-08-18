 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
En Nouvelle-Calédonie, le centre hospitalier de Dumbéa est au bord de la crise de nerfs

information fournie par France 24 18/08/2025 à 14:34

Le centre hospitalier de Dumbéa suscite la colère en Nouvelle-Calédonie. Aux urgences, les patients attendent souvent plusieurs heures avant d’être pris en charge. Les services se dégradent et les soignants sont à bout dans cet établissement où l'offre de soin ne cesse de se dégrader depuis les émeutes de l'an dernier.

1 commentaire

  • 14:59

    16000 habitants de moins en Nouvelle Calédonie depuis les émeutes.... Combien de médecins et de personnel médical dans ce chiffre ? Un avant goût de ce que sera l'indépendance.

