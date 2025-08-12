Dans la Seine, des poissons qui avaient déserté le fleuve autrefois trop pollué font leur retour à mesure que l'eau s'assainit, mais d'autres sont chassés par de nouvelles espèces invasives à la croissance éclair, dont des gobies venus d'Europe de l'Est.
La Seine, plus propre, voit le retour de ses poissons historiques
