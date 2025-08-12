 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Seine, plus propre, voit le retour de ses poissons historiques

information fournie par AFP Video 12/08/2025 à 16:00

Dans la Seine, des poissons qui avaient déserté le fleuve autrefois trop pollué font leur retour à mesure que l'eau s'assainit, mais d'autres sont chassés par de nouvelles espèces invasives à la croissance éclair, dont des gobies venus d'Europe de l'Est.

1 commentaire

  • 16:34

    Les dizaines de millier de personnes qui se pressent pour nager et le retour de certaines espèces de poisson qui avaient disparus prouvent que les dépenses pour assainir la Seine n'étaient ni un coup de folie ni inutiles

