Lucas Kessler a réalisé son "rêve de gosse": il a installé deux labyrinthes géants dans ses champs de maïs à Soultz (Haut-Rhin), dans le but de "changer la vision des gens sur la profession".
En Alsace, le labyrinthe dans le maïs fait un tabac
