Mali : l'ex-Premier ministre Choguel Maïga, soupçonné de malversations, bientôt fixé sur son sort ?

information fournie par France 24 18/08/2025 à 13:42

Depuis bientôt une semaine, l’ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue au pôle national économique et financier de Bamako. Il fait l’objet d’enquêtes pour détournements présumés de deniers publics.

