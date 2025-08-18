Depuis bientôt une semaine, l’ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue au pôle national économique et financier de Bamako. Il fait l’objet d’enquêtes pour détournements présumés de deniers publics.
Mali : l'ex-Premier ministre Choguel Maïga, soupçonné de malversations, bientôt fixé sur son sort ?
