Évacuation des familles de migrants installées devant l'Hôtel de Ville de Paris

information fournie par AFP Video 12/08/2025 à 18:38

Quelque 200 personnes migrantes qui dormaient depuis une semaine devant le parvis de l'hôtel de ville de Paris, faute de place, dans des hébergements d'urgence ont été évacuées.

1 commentaire

  • 19:09

    remigration point barre!

