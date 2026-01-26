Thomas Coville et son équipage sont arrivés dimanche à Brest à bord du maxi trimaran Sodebo 3 après avoir établi un nouveau record du tour du monde à la voile sans escale, dans le cadre du Trophée Jules Verne.
Voile: Thomas Coville et son équipage battent le record absolu autour du monde
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro