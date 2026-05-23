En RD Congo, cela fait tout juste une semaine que l’épidémie d’Ebola a été déclarée et elle représente un risque très élevé, le niveau d'alerte maximal, déclaré par l’OMS, qui affirme que « l’épidémie se propage rapidement ». Plus de 160 personnes seraient déjà probablement décédées du virus selon les autorités congolaises… Sur place, la riposte tente de s’organiser… Les ONG multiplient les envoies de matériel d’urgence médical
Virus d'Ebola en RD Congo : la riposte s'organise, les rassemblements interdits
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