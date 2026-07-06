Les deux vagues de canicule de ce début d'été ont provoqué une ruée sur les climatiseurs en France et en Europe. Une demande qui met en lumière une dépendance industrielle massive envers l'Asie, en particulier la Chine, au moment où la climatisation devient progressivement un enjeu de santé publique.
Canicule : l'Europe découvre sa dépendance asiatique pour les climatiseurs
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