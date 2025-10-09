 Aller au contenu principal
Violences sur des migrants: enquête sur fond d'actions de l'extrême droite britannique

information fournie par AFP Video 09/10/2025 à 18:47

Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête préliminaire pour "violences aggravées" commises sur des migrants et signalées par une association, laquelle soupçonne des militants d'extrême droite britanniques, mais sans "preuve formelle".

