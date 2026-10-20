Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, venu lundi soir à Marseille s'entretenir avec le maire Benoît Payan, lui a promis davantage de forces de l'ordre samedi prochain pour encadrer la prochaine manifestation.
Violences du week-end : Laurent Nuñez à Marseille pour rencontrer le maire
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