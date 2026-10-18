Un jeune homme est saisi par les CRS qui lui donne un coup dans la tête et se retrouve le nez en sang lors de nouvelles tensions qui sont apparues à Paris place de la République au lendemain des violences du 17 octobre.
Violences du 17 octobre: tensions à Paris, un jeune homme frappé par les CRS
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