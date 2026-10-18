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Violences du 17 octobre: tensions à Paris, un jeune homme frappé par les CRS

information fournie par AFP Video 18/10/2026 à 16:38

Un jeune homme est saisi par les CRS qui lui donne un coup dans la tête et se retrouve le nez en sang lors de nouvelles tensions qui sont apparues à Paris place de la République au lendemain des violences du 17 octobre.

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1 commentaire

  • 17:28

    Modéré pour racisme?????les blbloks sont aussi des blancs!!!! merci à nos fdo

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