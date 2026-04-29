À Paris, des parents n’arrivent plus à déposer leurs enfants à l’école sans avoir peur : depuis des mois, les révélations de violences physiques et sexuelles sur des enfants de maternelle se multiplient. Ces faits graves se seraient produits pendant les temps périscolaires – garderie ou encore cantine. Depuis début 2026, 78 animateurs ont été suspendus dans la capitale, dont 31 pour suspicion de violences sexuelles. Un fléau qui est aussi national. Comment expliquer de tels dysfonctionnements ?
Violences dans le périscolaire : les parents face à l’insoutenable
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro