Dans la forêt de Lège-Cap-Ferret touchée par le mégafeu qui sévit depuis une semaine en Gironde, une solidarité s'est spontanément concrétisée, comme avec ces travailleurs du BTP venus de Charente-Maritime avec un camion-citerne de 12.000 litres afin d'aider les pompiers à recharger leurs véhicules.
Incendie en Gironde: des bénévoles travaillent "main dans la main" avec les pompiers
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