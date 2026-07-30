Grèce: les pompiers à la lutte avec un incendie en Crète

De la fumée s'élève dans une zone boisée en proie à un incendie au sud de la ville de Réthymnon, sur l'île grecque de Crète, le 30 juillet 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )

Plus de deux cents pompiers ont lutté jeudi contre un incendie de forêt sur l'île grecque de Crète (sud) qui a entraîné l'évacuation de quelque 8.000 personnes après avoir causé la mort de deux pompiers, selon les autorités.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu que la Grèce, plutôt épargnée au début de l'été par les canicules et les feux importants comme en France et en Espagne, allait vivre "des jours difficiles".

"Nous avons encore devant nous des jours difficiles. Et août est un mois traditionnellement compliqué", a-t-il dit avant le conseil des ministres.

En Crète, le feu qui s'est déclaré mercredi près de la ville de Réthymnon a contraint les autorités à évacuer la station balnéaire d'Agia Galini mercredi soir.

La situation s'est toutefois améliorée jeudi malgré des vents violents qui compliquaient les opérations des avions bombardiers d'eau, empêchés de se ravitailler en mer.

L'incendie a touché une superficie importante, avec des fronts séparés de plus de 12 kilomètres jeudi matin, selon le site meteo.gr de l'Observatoire national d'Athènes.

"Nous avons évacué quelque 8.000 personnes" mercredi soir du pittoresque port de pêche d'Agia Galini, a indiqué Maria Lion, la vice-préfète de la région de Réthymnon, sur la chaîne publique ERT.

Selon la Protection civile grecque, plusieurs régions, dont la Crète, la région d'Athènes, l'est du Péloponnèse et la majeure partie des îles de la mer Égée, font face à un risque "très élevé" de feux ce jeudi, de niveau 4 sur une échelle qui en compte 5.

Un pompier au sud de la ville de Réthymnon, sur l'île grecque de Crète, le 30 juillet 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )

"Nous sommes confrontés à des reprises de feu incessantes", a souligné sur la chaîne publique ERT, Yannis Tatarakis, le maire d'Agios Vassilios, municipalité dans laquelle se trouve aussi Agia Galini.

"Les vents ne faiblissent pas" et les rafales atteignent par endroits quelque 120 km/h, a-t-il ajouté.

Conséquence: "à l'heure actuelle, seuls les pompiers au sol, appuyés par des volontaires, combattent les flammes", a précisé le maire.

"Inquiètes"

Michalis Christoforakis, un hôtelier d'Agia Galini, a indiqué à l'AFP que les vacanciers étaient en train de regagner leurs hôtels et hébergements, en pleine saison touristique, pilier de l'économie grecque.

"Certaines personnes étaient inquiètes" lors des évacuations, a-t-il témoigné. "Mais il n'y a eu aucun mouvement de panique", avec des bus à disposition par les autorités.

Au total, 224 pompiers, 53 véhicules et deux hélicoptères sont mobilisés, selon le porte-parole adjoint des sapeurs-pompiers, Yannis Artopios, sur ERT.

Les flammes ont détruit des habitations, des installations agricoles et tué du bétail, mais l'ampleur exacte des dégâts reste inconnue tant que le feu n'est pas maîtrisé, a encore précisé Maria Lion.

Les vents devraient rester "très violents" dans le sud de la Crète tout au long de la journée, selon meteo.gr.

Un troisième pompier est par ailleurs mort alors qu'il participait aux opérations de lutte contre un incendie près de Gytheio, dans le Péloponnèse.

Sur l'île touristique de Paros, dans l'archipel des Cyclades, quatre personnes, dont le maire et un adjoint, ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui s'est déclaré mardi dans une décharge.

La Grèce, touchée de plein fouet par la crise climatique comme l'ensemble du pourtour méditerranéen, est en proie à des incendies chaque été en raison de fortes températures, de canicules fréquentes, et de la sécheresse.

Des dizaines de feux de forêt se sont déclarés ces derniers jours à travers le pays, mais ils ont été circonscrits.