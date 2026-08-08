Dans les montagnes du nord du Vietnam, les Hmong, un peuple autochtone d'agriculteurs, vivent au rythme de la nature depuis des siècles. Augmentation des températures, pluies imprévisibles, glissements de terrain : ils se retrouvent aujourd'hui en première ligne face au dérèglement climatique.
Vietnam : face au dérèglement climatique, les Hmong en première ligne
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