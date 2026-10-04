Les canaux historiques de Gand n’ont jamais été aussi verts : les célèbres voies d’eau belges, qui attirent des touristes du monde entier, sont recouvertes de lentilles d’eau, une plante non toxique qui leur donne une teinte vert vif.
Vert vif : les canaux historiques de Gand recouverts de lentilles d'eau suite à la sécheresse
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