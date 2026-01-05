Donald Trump affirme vouloir reprendre le contrôle des immenses réserves pétrolières du Venezuela et faire revenir les compagnies américaines. Un pari ambitieux, tant le secteur est affaibli après des années de sous-investissement, de sanctions et de chute de la production.
Venezuela : pourquoi Donald Trump s’intéresse de près au pétrole du pays
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro