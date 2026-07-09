Les secouristes internationaux plient bagage mais pour de nombreux Vénézuéliens, la recherche continue après le double séisme meurtrier du 24 juin, le plus puissant dans le pays depuis 1900, qui provoqué la mort de plus de 3.800 personnes et fait des dizaines de milliers de disparus.
Venezuela: la recherche de corps se poursuit dans les décombres
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