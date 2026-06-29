Le double séisme qui a dévasté jeudi le Venezuela a provoqué sur les réseaux sociaux une recrudescence d’images non liées à l’événement. Info ou Intox décortique plusieurs vidéos trompeuses.
Venezuela : gare à ces images non liées au séisme
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