A la sortie de son entretien à Matignon avec Sébastien Lecornu, le président de la Coordination rurale Bertrand Venteau estime qu"il y a "une pointe d'espoir de trouver une solution avec le Premier ministre, mais qui ne sera pas rapide, qui sera peut-être début janvier".
Mobilisation agricole: "Une pointe d'espoir de trouver une solution", dit la Coordination rurale
