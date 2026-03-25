La guerre au Moyen-Orient est "hors de contrôle", s'alarme le secrétaire général de l'ONU, craignant un conflit encore "plus large" qui risque de provoquer une "marée de souffrance humaine".
La guerre au Moyen-Orient "est hors de contrôle" (chef de l'ONU)
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