L'ancien jeu de balle maya connaît un renouveau dans la péninsule du Yucatán, au Mexique. Vêtues du pagne traditionnel, deux équipes de quatre joueurs s'affrontent pour le contrôle d'une lourde balle en caoutchouc sur un terrain qui représente le monde souterrain.
Au Yucatán, le jeu de balle maya ressuscité fait revivre une tradition sportive ancestrale
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