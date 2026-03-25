Des explosions et de la fumée sont visibles dans le sud du Liban, alors le Hezbollah a dit avoir mené des attaques contre l'armée israélienne qui progresse dans la zone frontalière et a mené de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et sur le sud du pays. IMAGES
Des explosions et de la fumée à la frontière israélo-libanaise
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