Une vidéo publiée sur le compte Truth Social de Donald Trump montre une "frappe ciblée" contre un bateau vénézuélien ayant tué 11 "narcoterroristes".
USA : Trump affirme qu'une frappe américaine visant un bateau a tué 11 "narcoterroristes"
