Ursula von der Leyen devant le Parlement européen : une Europe "du combat", pas du "chaos" ?

information fournie par France 24 • 12/09/2025 à 18:05

L'Europe va devoir trouver le "courage de se battre". Les mots, forts, sont ceux d’Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'État de l’Union ce 10 septembre. La présidente de la Commission européenne a adopté un ton dramatique pour ce discours de rentrée, évoquant un monde "sans pitié" où elle annonce des nouvelles mesures contre la Russie et de soutien à l'Ukraine ainsi que des sanctions contre Israël. Un appel lancé dans un contexte de fragilité souligné par l’accord commercial déséquilibré avec les États-Unis, qu’Ursula von der Leyen a tenté de défendre devant les eurodéputés. Fragilité politique, aussi, au sein d’un Parlement fragmenté, où son groupe, le PPE, participe à une majorité proeuropéenne avec le centre et les socialistes, mais vote parfois contre les mesures environnementales avec une droite plus extrême. Et, fait inédit, la présidente de la Commission a été huée par moment lors de son discours. Alors une Europe forte, ou une présidente de la Commission affaiblie ?