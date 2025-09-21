Gabriel Attal effectue sa rentrée à Arras à la tête de Renaissance, le parti fondé en 2016 par Emmanuel Macron, de nouveau au cœur de l'équation politique avec l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. IMAGES
Université d'été de Renaissance: arrivée de Gabriel Attal
